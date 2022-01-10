В Октябрьский отдел полиции обратился 26-летний гражданин Южной Африки — обучающийся одного из ВУЗов Саратова. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

Мужчина рассказал, что в соцсети решил приобрести кроссовки и написал продавцу. Незнакомец назвал ему номер банковской карты для оплаты товара, и парень перечислил туда 4800 рублей. После этого неизвестный скрылся.

По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставлен 22-летний житель Москвы. Ранее судимый мужчина рассказал, что уже потратил деньги. Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.