У входа в Саратовскую областную Думу проходит сразу два одиночных пикета.

Один гражданский активист держит плакат с лозунгом: «Позор вандала – Анидалову!». Очевидно, активист протестует против действий депутата коммуниста, который в минувший понедельник пытался оторвать вывеску с проспекта имени Петра Столыпина. Житель Саратова считает подобные действия вандализмом.

Второй активист держит плакат с надписью: «Алимова крышует браконьера — Рашкина и вандала – Анидалова. КПРФ – криминальная партия!». Гражданин пытается привлечь внимание к позиции депутата Госдумы от КПРФ Ольги Алимовой, которая своими высказываниями обеляет Рашкина, которого обвиняют в браконьерстве за убийство лося.

Полиция внимательно наблюдает за происходящим.