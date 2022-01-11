Завершились первые этапы Зимнего Чемпионата Студенческой гребной лиги, приблизив спортсменов со всей России к преодолению экватора зимнего сезона.

По итогам трёх этапов Зимнего Чемпионата женская команда Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС заняла третье место в общероссийском рейтинге.

Также гребцы Президентской академии отличились высокими результатами в зачёте дивизиона «Поволжье», соревнуясь в личных гонках на дистанциях 2 000 метров и 250 метров, командной гонке на 1 000 метров и эстафете 4х250 метров.

В общем зачёте дивизиона женская команда заняла первую позицию в рейтинге, а мужская – вторую. В командных гонках мужская команда обновила свои рекорды на несколько секунд, с каждым этапом всё больше подбираясь к главным соперникам в дивизионе.

«Мы довольны результатами как в регионе, так и по России. По сравнению с прошлым годом мужской состав значительно улучшил свои показатели, и зимний сезон по планам должен стать хорошей базой для летних соревнований на воде. Женский состав стабильно держит первенство в дивизионе и стремится к призовым местам по России, поэтому мы будем стараться держать показатели и усердно готовиться к финалу Зимнего Чемпионата. Впереди у команды месяц подготовки и ещё три региональных этапа соревнований», – прокомментировала успех ребят и дальнейшие планы команды тренер сборной гребного клуба ПИУ РАНХиГС Арина Митякина.

В феврале состоится четвёртый этап Зимнего Чемпионата СГЛ, в ходе которого спортсменам предстоит продемонстрировать результаты упорных тренировок и вновь побороться за победные места.