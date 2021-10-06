В Ростове-На-Дону проходил этап кубка России по гребле. Гребцы из Энгельса Элеонора Ковальчук и Александр Дубовский завоевали шесть медалей.

Ковальчук взяла две золотых медали в гонках десятиместных лодок среди женщин на дистанции 2000 метров и на той же дистанции в миксе. В десятиместном миксе на дистанцию 500 метров и аналогичном заезде на 200 метрах она взяла две серебряные медали.

Александр Дубовский взял серебро на 500-метровом заезде в десятиместном каноэ и и бронзу на аналогичном заезде на 200 метрах.