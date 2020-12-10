Депутаты районного собрания Краснокутского района Саратовской области избрали Валентину Гречушкину главой, сообщает пресс-служба регионального министерства по делам территориальных образований.

В состав конкурсной комиссии, которой были выбраны кандидаты на замещение должности главы района, входили представители органов местного самоуправления, а также назначенные губернатором министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Павел Мигачев, депутаты областной думы Сергей Харьков и Евгений Ковалев.

Сразу после избрания Валентина Гречушкина приняла присягу.