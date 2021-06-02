Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела неизвестного мужчины в посадках у автодороги «Саратов-Сызрань-Волгоград» на выезде из Заводского района города Саратова в направлении города Красноармейска.

Его обнаружил грибник 1 июня и сообщил об этом в полицию.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным, он скончался не менее месяца назад.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, в том числе личность мужчины. Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения давности и точной причины его смерти. Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.