Следователи Ленинского района Саратова проводят проверку по факту обнаружения костных останков человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 23 мая в лесу в четырех километрах от села Никольское Татищевского района грибник обнаружил костные останки человека, о чем сообщил в полицию.

Следователи вместе с с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. Других фрагментов скелета в ходе осмотра не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены. Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.