Следователи проводят проверку после обнаружения тела 60-летнего мужчины в Красноармейском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, днем 14 июня на открытом участке местности на удалении около 300 метров от села Некрасово Красноармейского района грибниками обнаружено тело мужчины.

Следователь осмотрел место происшествия, признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на теле мужчины не обнаружено. По предварительным данным, он скончался около двух-трех дней назад. Для установления причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.