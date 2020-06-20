Мужчины пошли в лес за грибами и застрелили лося, это сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

В полицию обратились сотрудники природного парка “Хвалынский”. Правоохранителям рассказали, что при обходе территории обнаружили место, где застрелили и разделали лося. Возбуждено уголовное дело за незаконную охоту.

Полицейские провели ряд оперативных мероприятий и вышли на двух подозреваемых. Мужчин задержали, на допросе они во всем сознались. Как оказалось на охоту никто не собирался, приятели отправились за грибами и у одного из ник оказалось ружье, из которого они убили лося. На место преступления охотники вернулись через несколько часов разделали добычу и поделили её.

Полиция провела обыск в жилищах преступников, изъяли ружье и лосиное мясо. Расследование уголовного дела продолжается.

