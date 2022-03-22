Такое мнение он высказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»:

«Мэр Парижа заявила, что Россия не должна принимать участие в Олимпийских Играх 2024, которые, возможно, состоятся в столице Франции. Послушайте, мадам! Занимайтесь лучше желтыми жилетками, а игры в Пекине похоже стали последними в том формате.

МОК и Паралимпийский комитет сегодня стоят на краю пропасти. Омерзительные поступки в отношении наших спортсменов противоречат здравому смыслу и уж точно нарушают все олимпийские принципы! А самый главный из них гласит, что спорт должен быть вне политики!

Совершено очевидно — старцы из МОК и Паралимпийского комитета в полном составе должны уйти на пенсию. У них уже давно нет собственного мнения, они не защищают олимпийские ценности. Эти господа служат не во имя спорта, а лишь удовлетворяют политические заказы и амбиции из-за океана. Пора уже идти отдыхать, пока под суд не отдали!

И кстати, следующие — ФИФА и УЕФА.

Разумеется, меня не могут оставлять равнодушным истеричные потуги, которые устроили погонщики бизонов. Мне посчастливилось работать на олимпийских играх и других крупных, в том числе и футбольных, форумах. Именно посчастливилось! Потому что когда-то это был праздник!», — отметил Грибов.