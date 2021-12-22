Медики пытаются спасти жизнь пятилетней девочки из Аткарска. Об этом в instagram сообщил зампред правительства Саратовской области Роман Грибов.

—Была остановка сердца. На данный момент врачам удалось реанимировать ребенка, но его состояние крайне тяжелое. На месте работают специалисты из областного центра, санавиация. Как только удастся стабилизировать состояние девочки, она будет перевезена в Саратов,- рассказал он.

Напомним, сегодня в овраге в селе Прокудино Аткарского обнаружены двое детей. Прибывшая бригада «скорой» констатировала смерть 7-летнего брата девочки.