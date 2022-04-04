На своей странице в социальных сетях Роман Грибов прокомментировал русофобские заявления польских политиков, подчеркнув, что западный мир захватила русофобия.

— Сегодня Польша находится в авангарде русофобии, которая захватила Западный мир. Все больше скатываясь в откровенный хайп на грани маразма. Так министерство спорта Польши выступило за исключение России из всех спортивных федераций и международного спорта в целом.

По этому поводу обязан высказаться, так как спорт мне близок. Дружу со многими спортсменами и не могу быть равнодушен к глупости польских политиков. Каждый день эти паны кого-то учат, воспитывают, выдвигают разные идеи, которые направленны против нашей страны и граждан. Пусть лучше займутся выращиванием яблок — так они принесут хоть какую-то пользу. И то нам их яблоки не нужны!

К сожалению, лозунг «Спорт – вне политики!» ушел в прошлое. В том числе, стараниями таких политиканов. Спортсмены из России подвергаются.

Сегодня многое в спортивной отрасли должно быть пересмотрено. К примеру, в регионах должны появиться современные учебно- тренировочные центры. Несомненно, это повлияет на развитие. Но и надеюсь, международные федерации не пойдут на поводу у русофобов. Уверен, мы справимся с этим прессингом, — отметил Грибов.