Сегодня, 5 ноября, в Саратов прибыл замминистра здравоохранения России Олег Гриднев. Приезд замминистра связан с поручением президента РФ Владимира Путина лично поехать в регионы, где ситуация с коронавирусом остается наиболее сложной.

Чиновник на совещании заявил, что в Саратовской области есть явные проблемы в ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Она по-прежнему остается сложной.

Гриднев планирует посетить ряд больниц региона, в том числе в отдаленных населенных пунктах и продумать ряд мер для дополнительной помощи в борьбе с коронавирусом.