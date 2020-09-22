Руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области Павел Гришин рассказал о правах на недвижимость жителей сел, которые в будущем могут войти в состав Саратова.

— В настоящее время среди представителей общественности и граждан активно обсуждается вопрос изменения границ муниципального образования «Город Саратов». Администрация Саратова обратилась к нам за разъяснениями по данному вопросу: какими будут правовые последствия в случае включения сельских поселений в территорию города.

В соответствии с нормами действующего законодательства, изменение границ муниципального образования «Город Саратов» не повлияет на зарегистрированные права, ограничении прав граждан на недвижимость, расположенную на этих территориях.

Соответственно, нет необходимости обращения правообладателей за осуществлением каких-либо учетно-регистрационных действий в отношении принадлежащих им объектов недвижимого имущества.

Решение всех организационных вопросов берет на себя администрация Саратова. Так, после принятия решения об изменении границ муниципального образования именно администрацией информация об этом должна быть направлена в Федеральную информационную адресную систему, а также должны быть внесены сведения о границах муниципальных образований в установленном законом порядке в Единый государственный реестр недвижимости.

Жители объединенных территорий не должны будут заниматься каким-либо переоформлением документов, — говорит он.