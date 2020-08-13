Домой Рубрики Новости Саратова Гроза надвигается на Саратовскую область РубрикиНовости СаратоваПогода Гроза надвигается на Саратовскую область По Новости Саратова - 13.08.2020 66 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 14 августа, в Саратовской области ожидается гроза и шквалистый ветер, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Местами в регионе ожидается гроза и шквалистое усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Организатор сети подпольных казино в Саратове и Энгельсе избежал тюрьмы Новая сцена Саратовского театра оперы и балета готовится принимать гостей Лишь 7 районов Саратовской области готовы к отопительному сезону ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Организатор сети подпольных казино в Саратове и Энгельсе избежал тюрьмы Новости Саратова - 13.08.2020 0 Суд вынес приговор 30-летней жительнице Саратова за организацию и проведение азартных игр, сообщает СУ СКР по Саратовской области. Известно, что женщина успешно занималась своей «предпринимательской»... Новая сцена Саратовского театра оперы и балета готовится принимать гостей 13.08.2020 Лишь 7 районов Саратовской области готовы к отопительному сезону 13.08.2020 Школьники Саратовской области будут питаться бесплатно 13.08.2020 Массовая гибель пчел. Россельхознадзор нашел виновных в гибели насекомых 13.08.2020