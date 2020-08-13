Завтра, 14 августа, в Саратовской области ожидается гроза и шквалистый ветер, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Местами в регионе ожидается гроза и шквалистое усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду.

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