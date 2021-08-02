Синоптик Гидрометцентра Саратовской области Лариса Васильева рассказала о погоде на этой неделе.

Во второй половине ожидаются кратковременные дожди и грозы, ливни в отдельных районах и возможно град. Ветер будет дуть с юго-запада, поворотом на северо-запад со скоростью 6-11 метров в секунду, при грозах его порывы достигнут 20 метров в секунду.

Столбик термометра ближайшей ночью поднимется до 23 градусов тепла, завтра днем до +40. В Саратове ночью будет 22 градуса, днем — 38. Завтра во второй половине дня прогнозируется кратковременный ливень с грозой и шквалами.

Температура воды на Волгоградском водохранилище на сегодняшнее утро составила 25,2 градусов.