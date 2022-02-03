Ночью в Балакове груда снега обрушилась на два припаркованных автомобиля.

— В 4:10 разбудил грохот, оказалось с крыши лавина сошла, — написал в соцсетях местный житель.

Еще снег рухнул на лавочку, от чего она сломалась.