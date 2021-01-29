Суд рассмотрит уголовное дело группы, которая занималась мошенничеством со страховыми выплатами в Саратовской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, осенью 2013 года житель Саратова создал преступную группу, насчитывающую 33 человека, специализирующуюся на инсценировке. Сам организатор Он планировал преступления, организовывал оформление страховых случаев, представлял документы в страховые компании, получал выплати и конспирировал преступления.

При этом одни участники группы занимались предоставлением автомобилей, подысканием их собственников, приобретением запасных частей к машинам, а другие – непосредственным участием в инсценировке ДТП. Умышленные аварии происходили на территории различных районов Саратова, места определял лидер группы.

Всего группировке вменяется организация 72 эпизодов.

Злоумышленников задержали в 2017 году. Ущерб от их действия превысил 31 миллион рублей.

Уголовное дело передано в суд.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, деятельность группы пресечена оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области, проделавшими большую работу по поиску доказательств совершения преступлений и вины подозреваемых.