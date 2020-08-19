На прошедшей недавно выставке «Саратов-Агро. День поля 2020» одним из самых посещаемых стендов стала площадка, где разместила свои машины Группа Компаний «Лидер».

Надежные, мощные и при этом экономичные машины — то, без чего сельхозпроизводителям не обойтись. На базе среднетоннажного «ГАЗон Next» компания представила несколько вариантов спецтехники. Кроме умеренной цены, машины зарекомендовали себя как надежные и простые в обслуживании и установке дополнительного оборудования.

Настоящей звездой выставки стал представленный Группой Компаний «Лидер» новый для российского автомобильного рынка полноприводный рамный пикап JAC T6. Его производство и продажа начались совсем недавно — в сентябре 2019 года. Объяснять интерес саратовских сельхозпроизводителей именно к рамным пикапам не нужно — дороги в сельской местности в регионе по-прежнему требуют внедорожных качеств от машин. JAC T6 демонстрирует надежность полноценного внедорожника с клиренсом в 216 миллиметров, оснащенного системой полного привода.

Новинка вызвала повышенный интерес у участников и гостей «Саратов-Агро. День поля 2020». Возможность прокатиться на JAC T6 в рамках тест-драйва привлекла многих бизнесменов. Как стало известно, по итогам выставки ГК «Лидер» подписала ряд контрактов с сельхозпроизводителями на поставку своей техники, а первые два покупателя уже получили свои пикапы JAC T6.

ВАЖНО

Тем, кто не смог побывать на выставке, по вопросам, связанным с приобретением, сервисом и покупкой запасных частей, можно обратиться к менеджерам по телефону (8452) 44-88-88.

Подробнее с модельным рядом и ценами можно ознакомиться на сайтах www.gazlider.ru и www.gk-lider.ru.

КСТАТИ: Стоимость представленного на выставке автомобиля JAC T6 — от 1 449 000 руб. Также посетители могли приобрести: «ГАЗон Самосвал», 10 тонн, с выгодой до 506 000 руб.; «ГАЗель Соболь», 4х4, с выгодой до 245 000 руб.; автотопливозаправщик «ГАЗон Next» с выгодой до 514 000 руб.*

*Стоимость уточняйте у менеджеров.

На правах рекламы