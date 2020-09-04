Прокуратура Саратовской области утвердила обвинение в отношении 19 и 20-летних парней за сбыт наркотиков в крупном размере.

Выяснено, что некто создал этническую преступную группировку для бесконтактного сбыта синтетических наркотиков, в которую вовлек и двух обвиняемых парней из Таджикистана.

«Наркобарон» грамотно распределил роли каждого участника в наркобизнесе: один парень получал крупные партии наркотиков и передавал их коллегам, которые выступали в роли фасовщиков и закладчиков. Пакетики с наркотиками для дальнейшего сбыта прятались в тайных и малолюдных местах Саратова.

Но несмотря на продуманное распределение обязанностей, в мае сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность группировки.

В ходе проверки было изъято более 100 грамм героина.

После заключения прокурора уголовное дело, возбужденное против двух пойманных парней, отправилось в суд для вынесения приговора.