Паблик «Трамваи и троллейбусы Саратова» прекращает с сегодняшнего дня информирование горожан о поломках, простоях городского электротранспорта и изменении расписаний.

Администраторы группы заявили, что это связано с тем, что в официальной группе СГЭТ началась более качественная работа. Отмечается, что «оглянуться назад никогда не поздно» — то есть группа впринципе может еще начать работать.

-В этот важный для истории группы момент обращаемся мы к вам. Мы — коллектив из рядовых работников МУПП «СГЭТ» и неравнодушных к судьбе саратовского электротранспорта людей, работающий для вас с конца 2016 года.

Ежедневной работой группы являлось повышение предсказуемости движения электротранспорта путем публикации информации, которую до момента создания группы было затруднительно найти — это сообщения о простоях, расписания движения и сведения об изменениях в движении дежурных вагонов и троллейбусов. В конце 2020 года, после давления общества на администрацию города, спровоцированного запретом руководства СГЭТ давать нам информацию о движении, предприятие создало официальную группу — это хороший результат. Тем не менее, качество работы и оформления официальной группы оставляло желать лучшего. Сейчас же, наконец, она изменилась к лучшему — уже и не стыдно заявить об этой группе и дать на неё ссылку: vk.com/sget_saratov.

Сейчас там есть прилично оформленные сообщения о простоях и расписания движения некоторых маршрутов. Не хватает расписания движения вечернего электротранспорта с 19 до 22 часов и ответов на вопросы пассажиров, а также ежедневной вечерней сводки об изменениях в расписании дежурных вагонов и троллейбусов. Надеемся, что в скором времени эти и другие сервисы там появятся. Даже если кто-нибудь вздумает, как в старые времена, стукнуть кулаком по столу с громогласным «Запретить!», мы уверены, что активные пассажиры не дадут наш общий транспорт и себя в обиду, отстоят свое право ездить на предсказуемых трамваях и троллейбусах.

В условиях адекватного ведения официальной группы СГЭТ пропадает смысл нашей рутинной повседневной работы — и мы останавливаем её с утра понедельника. Тем более, к сожалению, из-за нехватки дежурных качество ответов на вопросы и отслеживания простоев ухудшилось. Однако, этим работа группы не ограничивалась — мы продолжим держать вас в курсе любопытных событий из жизни предприятия, освещать его проблемы, писать транспортную аналитику, отстаивать право жителей и всего общества на социальный транспорт — ведь никуда не делись те, кто с радостью закрыл бы весь «убыточный, устаревший неманевренный» электротранспорт и пересадил бы вас на «комфортабельные, современные, юркие» автобусы и «маршрутки».

Кроме того, мы продолжим отвечать на вопросы пассажиров в личных сообщениях, но уже не оперативно (соответственно спрашивать о движении смысла нет). Вы можете узнать независимое мнение об аспектах работы на предприятии, возможно, разрешить какие-то конфликтные ситуации (такое в нашей практике за эти годы также было и неоднократно) — обратились администраторы группы к горожанам.

Создатели паблика поблагодарили работников, сообщавших о простоях — «настоящих патриотов своего дела и предприятия».

— Благодаря таким, как мы, нам и удалось предотвратить деградацию нашего транспорта до воронежского уровня (там полностью ликвидировали трамвай и почти полностью — троллейбус, это было сделано злонамеренно в угоду частным «маршруткам», которые заполонили город. Изначально, в 1991 году, система электротранспорта там была гораздо мощнее саратовской), — такими словами заканчивается обращение к горожанам.