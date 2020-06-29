Жителей Саратова признали виновными сразу по двум статьям УК РФ. Следствие по их делу уже завершилось, вынесен приговор, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Одному из обвиняемых, 44-летнему мужчине, грозит наказание в виде 20 лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год. Такое наказание ему грозит за кражу чужого имущества и групповое убийство двух человек. Второй обвиняемый не дожил до своего приговора.

Следствием установлено, что 26 апреля 2019 года, 44-летний мужчина и его 33-летний приятель отправились на рыбалку на остров Песчаный на реке Волга Саратовского района. Обосновавшись на острове, мужчины начали рыбачить, пока к ним не прибыли еще двое незнакомых мужчин 45-ти и 43-х лет. Гости были настроены вполне миролюбиво, они быстро поладили и принялись отдыхать уже вчетвером, распивая алкоголь.

Внезапно 43-летний мужчина не обнаружил свой мобильный телефон и сразу обвинил в этом представителей первой компании. Потасовка, завязавшаяся между мужчинами, окончилась тем, что 44-летний мужчина нанес металлической трубой удар 45-летнему оппоненту по голове. Пострадавший мужчина от полученного удара упал, тогда его принялся добивать этой же трубой 33-летний подозреваемый. Он же, разобравшись с первым оппонентом, принялся ко второму, 43-летнему приятелю пострадавшего, и стал наносить ему удары кулаками по лицу и голове. Оба потерпевших скончались.

Но преступников это не остановило. 44-летний мужчина заметил у погибшего кольцо, которое похитил. От тел погибших злоумышленники избавились, утопив их. В акватории реки Волга впоследствии было обнаружено тело 45-летнего мужчины, а вот тело 43-летнего погибшего найти не удалось.

В ходе грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий оба злоумышленника были задержаны сотрудниками МО МВД России «Саратовский». Но в отношении 33-летнего подозреваемого дело было прекращено в связи с его смертью, а его 44-летний соучастник проведет в тюрьме больше 20 лет.