Погрузка на Приволжской железной дороге выросла на 5,7 процента в декабре По оперативным данным, в декабре 2019 года на Приволжской железной дороге погружено около 3,4 миллиона тонн, что на 5,7 процента больше отмечаемого годом ранее.

Грузооборот в декабре увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 10,2 процента и превысил 7,9 миллиарда тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил 10,2 миллиарда тонно-км (+10,2 процента).

За 12 месяцев 2019 года погружено 36,8 миллионов тонн, что на 2,7 процента меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

В 2019 году на Приволжской железной дороге погружено:

– нефти и нефтепродуктов – 15,9 миллиона тонн (-5 процентов к январю-декабрю 2018 года);

– химикатов и соды – 4 миллиона тонн (+2,6 процента);

– цемента – 2,4 миллиона тонн (-2,1 процента);

– химических и минеральных удобрений – 2,2 миллиона тонн (+7,2 процента);

– промышленного сырья и формовочных материалов – 2,3 миллиона тонн (+16,6 процента);

– зерна – 2 миллиона тонн (-36 процентов);

– чёрных металлов – 1,9 миллиона тонн (-14,6 процента);

– каменного угля – 1,7 миллиона тонн (+20 процентов );

– строительных грузов – 906 тысяч тонн (-8,7 процента);

– кокса – 333 тысяч тонн (-1,8 процента);

– лома чёрных металлов – 273 тысяч тонн (-16,7 процента).

Грузооборот в 2019 году превысил 85,2 миллиарда тарифных тонно-км (+0,4 процента), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 110,5 миллиарда тонно-км (+0,3 процента).