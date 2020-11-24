В условиях сложившейся эпидемической обстановки клиентам Приволжской магистрали предоставлена возможность оформлять перевозочные документы удаленно, не контактируя с другими грузоотправителями и железнодорожниками.

Так, по итогам 10 месяцев 2020 года дистанционное оформление грузовых отправок с применением электронной подписи на ПривЖД достигло 93 процента. За этот период к услуге оформления документов с применением электронной подписи было подключено 157 новых пользователей.

Широкое внедрение на ПривЖД автоматизированных систем позволяет оформлять документы с применением электронной подписи без посещения офисов ОАО «РЖД». Переговоры с новыми клиентами ведутся в формате аудио- и видеоконференций, а заключение договоров осуществляется удаленно — клиенты отправляют сканированные копии уставных документов на электронную почту и впоследствии досылают оригиналы. Для ранее заключенных договоров предусмотрена автоматическая пролонгация.

В числе документов, наиболее часто оформляемых через автоматизированную систему ЭТРАН: транспортные железнодорожные накладные, ведомости подачи и уборки вагонов, акты выполненных работ, счета-фактуры.