Сегодня, 15 июля, в Саратове на улице Орджоникидзе произошло ЧП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщается, что с моста на улице Орджоникидзе, 1 и пересечении с Чернышевского упал грузовик.

Транспорт рухнул на газопровод, в результате чего произошел пожар.

В администрации Саратова сообщили, что экстренные службы выехали на место происшествия. Вызов к пожарным поступил в 14:50. Глава Саратова Михаил Исаев поручил руководству районной администрации докладывать о ситуации каждые 15 минут.

В соцсетях горожане сообщили, что уже перекрыли мост.