Домой Рубрики Новости Саратова Грузовик ушел под землю в Саратовской области РубрикиНовости Саратова Грузовик ушел под землю в Саратовской области По Новости Саратова - 22.04.2021 87 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Красном Куте в Саратовской области в яму на асфальте провалилась ГАЗель. Об этом в социальных сетях рассказывают очевидцы. Грузовик ушел под землю рядом с рынком на Базарной площади в Красном Куте. Водитель ГАЗели не пострадал. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовский Центр «Мой бизнес» вошел в число лучших в России Чиновники в Саратове продвигают свой аккаунт в соцсети с помощью листовок Двухэтажный дом сгорел в Саратовской области ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовский Центр «Мой бизнес» вошел в число лучших в России Новости Саратова - 22.04.2021 0 16 апреля, министр экономического развития Максим Решетников объявил результаты общенационального рейтинга центров «Мой бизнес», по итогам которого саратовский Центр «Мой бизнес» вошел в число... Чиновники в Саратове продвигают свой аккаунт в соцсети с помощью листовок 22.04.2021 Двухэтажный дом сгорел в Саратовской области 22.04.2021 Мейер: Важно, что президент предложил такую форму поддержки 22.04.2021 Участники незаконного митинга в Саратове совершили акт вандализма 22.04.2021