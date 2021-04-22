В Красном Куте в Саратовской области в яму на асфальте провалилась ГАЗель. Об этом в социальных сетях рассказывают очевидцы.

Грузовик ушел под землю рядом с рынком на Базарной площади в Красном Куте. Водитель ГАЗели не пострадал.