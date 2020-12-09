В Саратов с 15 декабря 2020 года по 15 марта 2021 года с 6:00 до 22:00 нельзя будет заезжать грузовикам. Об этом сообщили в мэрии.

Причина ограничений — очистка трасс.

Речь идет о транспорте весом более десяти тонн. Это не касается машин международного сообщения, перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов.

А также грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, транспорта Минобороны РФ.