Вечером 24 января в Саратовской области столкнулись поезд и «ВАЗ-2115».

В 22:38 на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на 217 км перегона Сухой Карабулак — Елховка «ВАЗ-2115″ выехал на пути перед приближающимся грузовым составом.

— Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и ДТП избежать не удалось». В результате происшествия пострадавших нет, схода вагонов не произошло, на движение пассажирских поездов ситуация не повлияла, говорят в «ПривЖД», — уточнили в организации.