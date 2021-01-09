В Саратовской области установлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Ожидается сильный снег, местами порывы южного ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

На дорогах будет скользко.

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