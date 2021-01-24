Снег в Саратовской области еще не сошел и местные жители вовсю проводят время на снежных склонах.

Сейчас одним из популярных видов времяпровождения стало катание на тюбингах или ватрушках.

В ГУ МЧС региона уточняют, что это один из травмоопасных видов отдыха. “Бублики” могут закручиваться вокруг своей оси, развивать большую скорость, а управлять ими не получается.

Чтобы веселье не закончилось трагедией, граждан призывают кататься в строго отведенных местах, а не на обледенелых склонах и трамплинах. Сначала стоит убедиться, что на вашем пути никого нет. Не стоит скатываться “паровозиком” или парно, привязывать ватрушку к машине или снегоходу, потому что можно вылететь из нее или получить травму. Во время спуска нужно держаться за ремни. Во время спуска стоит держаться за ремни.