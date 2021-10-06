В ГУ МВД находится материал проверки по факту ДТП, произошедшего в Саратове 8 сентября. Об это сообщает пресс-служба ведомства.

Вблизи дома № 107 на улице Астраханская мужчина, управляя автомобилем «MAN», сбил женщину. В результате пешеход скончалась на месте происшествия.

Отдел по расследованию просит откликнуться очевидцев и при наличии предоставить имеющиеся видеозаписи происшествия. Обратиться можно по телефонам: 99-46-67, 8-937-250-50-01 или по адресу: Саратов, Чернышевского,88, кабинет № 804/4.