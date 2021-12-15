В «Парке Победы» 11 декабря состоялось награждение жителей Саратовской области, которые имеют особые заслуги перед регионом в 2021 году.

В Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» собрались представители разных профессий и призваний: государственные служащие и политики, рабочие, медики и правоохранители, деятели медиа-сферы и общественные активисты. Всех их объединила плодотворная работа на благо Саратовской области в текущем году. Поздравить достойных жителей Саратовской области прибыл губернатор Валерий Радаев.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на «Доску почета» Саратовской области были занесены 16 саратовцев. В их число вошла руководитель ООО «Волга-Медиа» Мария Усова.

Все издания «Волга-Медиа» освещали значимые события в регионе. Огромная работа была проделана и по сохранению печатных изданий Саратова: для многих граждан, особенно пожилых, они остаются главным источником проверенной, правдивой информации.