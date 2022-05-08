Сегодня, 8 мая, на Воскресенском кладбище прошла торжественная церемония, посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Возложить цветы к Мемориалу защитникам Отечества пришли губернатор Валерий Радаев, глава города Михаил Исаев и депутат ГД Николай Панков.
По словам пресс-службы губернатора области, в мероприятии также участвовали представители общественных организаций, депутатского корпуса, структур, ведомств, образовательных учреждений, предприятий.
Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.