28 февраля губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел встречу с полуфиналистами Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», организованного АНО «Россия – страна возможностей».

Губернатор отметил, что в Саратовской области на базе трех вузов — Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского и Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г.В. Плеханова, реализуется аналогичный проект – Школа молодых управленцев. Многие из его участников трудятся в министерствах и районных администрациях. Валерий Радаев выразил надежду на то, что участники конкурса «Лидеры России» тоже присоединятся к региональной команде.

Участники полуфинала конкурса «Лидеры России» рассказали о проектах, которые они предлагают реализовать в Саратовской области. Отметим, что в этом году от Саратовской области на конкурс «Лидеры России» были поданы около 2,5 тысячи заявок. Каждый из участников вовлечен в тот или иной проект, который будет проходить защиту в финале конкурса.

Полуфиналисты конкурса выразили слова благодарности главе региона за внимание к их проектам.

— Все ваши проекты востребованы в Саратовской области. Нам нужны инициативные управленцы, которые имеют свой взгляд на современные темы, в том числе по направлению цифровизации. Мы готовы оказать вам полную поддержку», — подвёл итог губернатор.

— Встреча прошла в дружелюбной обстановке. Мы поделились с Губернатором своими впечатлениями о конкурсе, перспективными планами. Я рассказал о стартующей на факультете магистратуры и аспирантуры ПИУ РАНХиГС, при участии ряда ведущих преподавателей, в начале апреля этого года Soft skills школе, которая представляет собой модуль образовательных занятий и тренингов на развитие гибких навыков. Проект вызвал живой интерес у Губернатора и профильных министров, были намечены точки взаимодействия в рамках его реализации, — рассказал полуфиналист конкурса «Лидеры России», сотрудник Поволжского института управления РАНХиГС Николай Пержу.