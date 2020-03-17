В Калининском районе Саратовской области и в Саратове объявлен карантин. Соответствующие постановления подписал губернатор Валерий Радаев.

Карантин по бешенству животных объявлен в Калининске Саратовской области с 13 марта. Рядом с крестьянско-фермерским хозяйством была поймана бешеная лиса. Животное умертвили, а в радиусе полукилометра вокруг предприятий установили карантинную зону.

Еще одно бешеное животное обнаружили неделю назад, 10 марта, в Заводском районе Саратова рядом с АО «Литий-Элемент». Карантин также объявлен в радиусе 500 метров вокруг предприятия, расположенного по улице Орджоникидзе, 11 А.

Как рассказали управлении ветеринарии Саратовской области, в очаге возможного заражения бешенством ветеринары привили пять собак, еще 16 животных из группы риска были вакцинированы в карантинной зоне.