Губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал проведение месячника благоустройства в Саратове. Об этом он заявил на вчерашнем заседании.
Недовольство вызвала несвоевременность в вопросе вывоза мусора, состояние контейнеров, ремонт дорог, состояние тротуаров и бордюров.
Глава региона указал на недочеты профильным министрам. Он потребовал активизировать работу с руководством администрации города.
Когда расширяли проезжую часть улицы Кутякова вырубили все деревья на солнечной (чётной) стороне… до сих пор улица лысая, а поток машин побольше, чем на других дорогах. Очень просятся каштаны, от пыли заслоняют хорошо и растут быстро. Рассмотрите пожалуйста вопрос в администрации, а жители будут рады помочь с посадкой и дальнейшим поливом и уходом.