Губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал проведение месячника благоустройства в Саратове. Об этом он заявил на вчерашнем заседании.

Недовольство вызвала несвоевременность в вопросе вывоза мусора, состояние контейнеров, ремонт дорог, состояние тротуаров и бордюров.

Глава региона указал на недочеты профильным министрам. Он потребовал активизировать работу с руководством администрации города.