Губернатор Валерий Радаев потребовал согласованных действий от всех уровней власти для поддержки бизнеса в текущих экономических условиях. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в пресс-службе главы региона.

По словам губернатора, на администрации Саратова лежит повышенная ответственность: в областном центре работает половина от общего количества субъектов МСП.

— Уже сегодня нужен так называемый мозговой штурм для принятия перспективных решений. Отмечу, что на завершающей стадии формирование списка региональных системообразующих предприятий, подпадающих под господдержку. В заявке – уже 9 саратовских производств, но мы дополним ее большим числом предприятий, чтобы получить одобрение по максимальному перечню позиций, — заявил он.