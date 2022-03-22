Губернатор Саратовской области Валерий Радаев предложил наладить работу автолавок в микрорайонах Саратова. Об этом сегодня, 22 марта, сообщила пресс-служба губернатора.

Глава региона поручил мэрии города, министерству экономического развития и минсельхозу обеспечить жителей привозной продукцией по максимально доступным ценам.

— У нас практика автолавок раньше была популярной. Задача муниципальной власти организовать это цивилизованно, со всей необходимой документацией. Особенно актуальна мобильная торговля в период с августа по ноябрь, в сезон нового урожая овощей и бахчевых.

— Также нужно дать возможность рыболовам и рыбоводам реализовывать свою продукцию. Нужно просчитать потоки граждан, логистику, определиться с местами для автолавок, выйти на производителей, чтобы весь город был охвачен торговлей такого формата, — заявил Радаев.