Валерий Радаев в рамках рабочей поездки в Энгельсский район ознакомился с ходом реализации ряда инвестпроектов в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Глава региона посетил ООО «Агро-департамент». Компания реализует инвестпроект по строительству логистического центра для сортировки и упаковки овощной продукции. Планируемая мощность производства – 6,5 тыс. тонн в год, создание — 50 рабочих мест. В настоящее время построены цех по сортировке и временному хранению овощей, административное здание, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор обозначил задачу — обеспечение жителей региона овощами по доступным ценам, в том числе через расширение ярмарочной и рыночной торговли.

Радаев: «Собрали более 300 тысяч тонн овощей в этом году, и это не предел. В регионе есть дополнительные преимущества для овощеводства, например, орошение. Поэтому цены на местную овощную продукцию должны быть доступными».

Губернатор также посетил ООО «Технология Плюс», которое занимается переработкой сельскохозяйственной продукции. Объем инвестиций в проект составит около 650 млн. рублей. В настоящее время заканчивается реконструкция линий по производству растительного масла, круп, произведены пробные партии.