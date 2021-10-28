Баскетболисты «Автодора» разгромили 27 октября израильский клуб «Хапоэль Гильбоа Галил».

Итоговый счёт встречи, которая прошла в Саратове, — 102:62.

С первых минут матча саратовцы перехватили инициативу.

По результатам игры больше всего очков в «копилку» «Автодора» принесли Ди Джей Фандерберк (18 очков) и Кенни Чери (17).

Совсем скоро, уже 3 ноября» Автодор», который уверенно лидирует в группе Кубка ФИБА-Европа, встретится с испанской «Сарагосой».

Кстати, на прошедшем баскетбольном матче впервые в этом сезоне был глава Саратовской области Валерий Радаев.

После игры Радаев поздравил «Автодор» в своем Instagram :

— Поздравляю наш «Автодор» с победой в рамках Кубка ФИБА-Европы над командой «Хапоэль Гильбоа Галил» из Израиля со счётом 102:62! Потрясающая игра наших парней! Так держать.