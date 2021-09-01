Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил в своем аккаунте в Instagram школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем Знаний. Пост об этом появился сегодня утром.

—Хорошее образование – успешный старт профессионального будущего. В нашем регионе сильные педагоги – увлеченные и глубокие специалисты. По национальным проектам Президента, госпрограммам строятся школы, открываются передовые учебные центры. Мы прикладываем большие усилия, чтобы дети смогли реализовать свой потенциал и мечты, — написал Радаев.

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Он также пожелал провести новый учебный год удачно, с яркими победами и положительными эмоциями.

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