14 декабря 2021 года Губернатор Саратовской области Валерий Радаев вручил дипломы выпускникам четвёртого потока проекта «Школы молодых управленцев». Его цель — создать кадровый резерв современных инициативных руководителей.

— Региональная власть, муниципалитеты нуждаются в постоянном притоке креативной молодёжи, которая не только знает сегодняшнюю повестку, но и видит себя в ней со своими идеями и проектами. В том, что Школа открывает дорогу молодым, — её главная ценность, – отметил высокую значимость проекта глава региона.

Губернатор подчеркнул, что проекты имеют прикладной характер, адаптированы под конкретные территории. Так, например, отдельное внимание он уделил проекту по созданию сельхозкооператива в Ровенском районе: «Муниципалитет входит в число лидеров регионального АПК, имеет хорошие урожаи овощей. И вполне логично создать здесь хранилище продукции, что позволит объединить ресурсы предпринимателей, увеличить объёмы переработки и сбыта».

Стоит отметить, что этот проект разработан выпускниками Школы, прошедших обучение в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. Проектные идеи участников призваны решить актуальные проблемы региона, среди которых: организация присмотра за детьми в организациях профессионального образования, создание региональной цифровой среды взаимодействия между субъектами сферы физической культуры и спорта, организация практики (стажировки) студентов саратовских образовательных организаций в роли тьюторов в рамках инклюзивного образования, вовлечение школьников в проектную работу посредством разработки концепций благоустройства школьного двора, создание регионального молодёжного кластера креативных индустрий.

Также в рамках мероприятия в дистанционном формате представители вузов приняли участие во встрече с главой региона. Директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев, отмечая особенности четвёртого потока, особое внимание уделил повышению амбиций участников при разработке проектов. Кроме этого, он отметил важность коллективной работы с партнёрами из Правительства Саратовской области с целью поддержки в реализации проектных идей выпускников, а также добавил, что некоторые проекты не только имеют пользу для Поволжского региона, но и могут быть реализованы в рамках проекта «Большой Саратов».

Проекты выпускников получили поддержку от кураторов команд — представителей профильных органов исполнительной власти, а также высокие оценки аттестационной комиссии, в состав которой вошли представители аппарата Губернатора Саратовской области и областных министерств, а также руководители вузов: Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.