Губернатор Валерий Радаев предложил к рассмотрению поправки об увеличении ежемесячных выплат заслуженным спортсменам Саратовской области в региональный закон «О физической культуре и спорте».

Сегодняшний уровень выплат установили в 2008 году, с тех пор он не изменялся. Сегодня ее получают 55 спортсменов, 27 тренеров, 26 спортсменов инвалидов Саратовской области. По линии министерства труда и соцзащиты – 26 спортсменов-инвалидов и 10 тренеров.

Губернатор предлагает повысить денежные выплаты чемпионам Олимпийских игр и тренерам до 10 тысяч рублей вместо трех сегодняшних. Серебряным и бронзовым призерам и их тренерам поднять выплаты с 2,1 тысячи рублей до семи.

Серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира и Европы по олимпийским дисциплинам выплаты поднимут с 1,5 до пяти тысяч рублей.

Чемпионам мира и Европы по видам спорта, не включенным в олимпийскую программу будут платить три тысячи рублей вместо 1,2 положенных.

Повышение выплат потребует выделения 1,419 миллионов рублей из бюджета по линии министерства молодежной политики и спорта, а а по линии министерства труда и социальной защиты – 966 тысяч рублей.