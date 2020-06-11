Губернатор посетил саратовские стройплощадки и места реконструкций объектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

Валерий Радаев побывал на месте ремонтно — реставрационных работ в цирке братьев Никитиных, подрядчик уже приступает в чистовой отделке арены. Глава региона поручил начать благоустройства территории вокруг здания. Так же губернатор посетил театр кукол “Теремок” где в первых числах июля уже начнутся чистовые отделки.

Глава региона посетил строй площадки трех детских садов на Провиантской и в микрорайоне “Авиатор” каждое учреждение рассчитано на сто воспитанников и в поселке Юбилейный началось строительство второго корпуса Центра развития ребенка — детского сада № 101. Дошкольные организации строятся согласно графику.

Валерий Радаев проконтролировал ход строительства участка набережной. Обращаясь к руководству города, губернатор отметил, что проектные решения по обустройству пляжной зоны должны учитывать подъем уровня воды в Волге, чтобы этот факт не мешал саратовцам пользоваться пляжем.