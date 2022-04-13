На Корсовете сегодня, 13 апреля, губернатор Валерий Радаев поднял тему роста зарплат в аграрном секторе.

В прошлом году была поставлена задача перед главами муниципалитетов довести уровень заработной платы в отрасли АПК до 30 тысяч рублей.

-В числе отстающих – Перелюбский, Аткарский и Петровский районы. Причем два последних значительно отстают от целевого ориентира. Коллеги, есть прямая связь между объемами производства и уровнем оплаты труда. А показатель урожайности в каждом из трех районов – неплохой. Аткарский – 17,7 ц/га, Перелюбский – 12,5 ц/га, Петровский – 17,8 ц/га. Почему Екатериновский, Калининский, Дергачевский районы перевыполнили задачу по средней заработной плате, а вы по-прежнему не дотягиваете до целевой планки?— сказал он.

Глава региона отметил, что у петровских предприятий: «Лотос» – средняя зарплата 41 тыс. рублей, КФХ «Королёв» — более 60 тыс. рублей, а общая сумма по району – 25 тыс. 400 рублей.

-Напрашивается вывод, что половина хозяйств так и не искоренили порочную практику уклонения от налогов и использования серых схем. Поэтому прошу глав активнее взаимодействовать с органами прокуратуры и Госинспекцией труда. В кратчайшие сроки исправляйте ситуацию. На следующем заседании жду отчет о принятых мерах, — добавил глава региона.