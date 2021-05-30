Губернатор Саратовской области проголосовал за кандидатов предварительного голосования партии «Единая Россия».

— Процедура праймериз имеет огромное значение для избирательной кампании. Она дает возможность гражданам познакомиться с кандидатом и предвыборной программой.

Праймериз полностью отвечает ключевым задачам любой избирательной кампании. А это – открытость, легитимность и конкурентность. В рамках предварительного голосования могут выдвигаться не только члены партии, но и ее сторонники, беспартийные. Такой подход увеличивает состязательность.

Мы движемся к Единому дню голосования. И сегодняшний этап – хороший опыт, как для избирателей, так и для самих кандидатов. Мы говорим о том, что нужно слышать людей, отвечать их запросам. И этот опыт каждый участник праймериз осваивает на практике, — отметил глава региона.