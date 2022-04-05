Губернатор саратовской области Валерий Радаев на совещании отметил вопрос паводковой ситуация в регионе.

По его словам, главной задачей остается четкое межведомственное взаимодействие. Он поручил минздраву, минтрансу, минсельхозу и минсоцразвития вести мониторинг подведомственных объектов в режиме реального времени.

По словам главы региона, необходимо также уделить особое внимание теме, связанной с таянием снега: затопленные улицы, дворы, подвалы многоквартирных домов.

— Проблема затрагивает все территории – Саратов, Энгельс, остальные райцентры. Соответствующие жалобы от граждан поступают, в том числе на линию «112». Стихия здесь уже ни при чём — ответственность за несвоевременную уборку снега и затопление талыми водами несут муниципальные главы, министерство ЖКХ, Госжилинспекция и управляющие компании.

Сейчас исправить свои ошибки еще не поздно: мониторьте проблемные адреса, откачивайте воду, инструменты у вас есть. Но если обращения продолжатся, спрашивать буду гораздо жёстче, заявил Радаев.