Сегодня, 4 апреля, празднует день рождения Герой Советского Союза Георгий Фёдорович Платонов. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Георгий Фёдорович – единственный Герой Советского Союза — участник Великой Отечественной войны, который живёт в Саратовской области. Ему сегодня исполнилось 99 лет.

Губернатор Валерий Радаев поздравил Георгия Платонова с днём рождения:

— Вы принадлежите поколению героев, защитивших Европу от беспощадного и вероломного врага. На Вашу долю выпало немало невзгод, но Вы мужественно выдержали все испытания, укрепили веру в добро и справедливость. Эту веру Вы пронесли через жизнь, самоотверженно работая на благо нашей страны, созидая во имя людей. Ваши старания — пример для молодого поколения российских граждан.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни! Пусть Вас окружают самые близкие сердцу люди, их теплота, любовь и поддержка дарят радость и душевный покой!