Губернатор Валерий Радаев поздравил жителей Саратовской области с Днём Победы:

—Это день славы победившего народа и нашей благодарной памяти о подвиге отцов, дедов, прадедов в годы Великой Отечественной войны. Героизм фронтовиков и тружеников тыла стал символом самоотверженности, преданности стране вот уже для нескольких поколений. Сохранится и впредь. Всегда защита Родины будет священным долгом для россиян!

В каждой семье мы чтим и гордимся своими родными, отдавшими жизнь в сражениях за Великую Победу. Они воевали за мирное небо, за свободу, за будущее Отечества. Всегда будем о них помнить!

Низкий поклон ветеранам! Ваше мужество, стойкость, доблесть на ратном и трудовом пути служит нам примером истинного патриотизма. Всегда будем ценить, что вы сделали для страны!

Желаю всем здоровья, силы духа, благополучия, мира, добра!

С праздником! С Днем Победы!