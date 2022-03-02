Глава региона Валерий Радаев посетил строительную площадку ФОКа «Газовик» в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Он сделал выговор главе комитета по реализации инвестпроектов и министру спорта за затягивание достройки ФОКа «Газовик». Решение было принято по итогам рабочей планерки на объекте.

Чиновники и проектировщики год не сдают проект и не проходят экспертизу.

— Чем занимались целый год? Вы парализовали объект. Заказчик непрофессионально сработал вместе с проектировщиками. Министерство спорта никак не контролирует этот процесс. Складывается ощущение, что вы вообще не способны управлять объектом и не имеете желания его достроить. Из-за нескончаемых проволочек нет окончательной сметной стоимости! Видимо, вы не понимаете, какая сейчас ситуация. Вы показали высшую степень некомпетентности, — высказался Радаев.